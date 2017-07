В Азербайджане стартует конкурс "Литературные горизонты" – денежные призы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане стартует конкурс "Ədəbi Üfüqlər" (Литературные горизонты), организованный телеканалом Mədəniyyət (Культура) и Союзом писателей, сообщил Trend Life директор телеканала Рамиль Гасымов.

"Государством уделяется большое внимание развитию культуры и сохранению национального наследия, наши достижения достойно представлены и пропагандируются в мире. Главная цель проекта – развитие современной и пропаганда классической поэзии, выявление талантливых поэтов и писателей, пропаганда литературного творчества среди широкой общественности", - отметил Рамиль Гасымов.

Работы будут приниматься по четырем темам – "Патриотизм", "Флаг Азербайджана", "Родной Баку" и "Национальная солидарность".

По словам Рамиля Гасымова, главная миссия Азербайджанского телевидения – патриотическое воспитание и просвещение молодежи, пропаганда высоких морально-нравственных ценностей, чувства любви к Родине и героизма во имя родной земли. Лучшие патриотические стихотворения будут также использованы при создании музыкальных композиций современных композиторов и представлены на телеканале Mədəniyyət. Победители (с первого по третье место) будут отмечены денежными призами.

Для участия в конкурсе необходимо послать работы (напечатанные в Word) в телеканал Mədəniyyət, электронный адрес medeniyyet@aztv.az и Союз писателей Азербайджана. Прием будет осуществляться до 10 сентября.

Телефоны для справок:

(012) 408 14 58

(012) 492 14 58

(050) 492 14 58

(Автор: Вугар Иманов)