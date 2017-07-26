Международный конгресс "500 лет белорусского книгопечатания" пройдет в Минске в сентябре

2017-07-26 12:19 | www.trend.az | 4

Международный конгресс "500 лет белорусского книгопечатания" пройдет в Минске 14-15 сентября под эгидой ЮНЕСКО, сообщил корреспонденту Белта заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Алесь Суша.

Дата 500-летия белорусского книгопечатания имеет мировую значимость и внесена в календарь памятных дат ЮНЕСКО.

Темами конгресса объявлены: "История белорусского книгопечатания в контексте мировой книжной культуры". "Книжное наследие Франциска Скорины и его преемников", "Белорусские рукописные и печатные книжные памятники в отечественных и зарубежных собраниях", "Роль библиографии в сохранении национального книжного наследия", "Влияние книгопечатания на становление белорусской литературы", "Развитие белорусского языка в контексте распространения книгопечатания", "Искусство белорусской книги: от Скорины до современности", "История библиотечного дела Беларуси и зарубежных стран" и другие.

Планируется организация международного круглого стола "Документальное наследие в Центрально-Европейском регионе: пути сохранения, изучения и популяризации". Состоится торжественное открытие международного выставочного проекта "Франциск Скорина и его эпоха".

Для участия в конгрессе приглашаются специалисты библиотек, музеев, архивов, научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений, представители законодательной сферы, разработчики и производители программного обеспечения, технических средств и информационной продукции.

В дни международного конгресса пройдет также празднование 95-летия со дня основания Национальной библиотеки Беларуси.

Организаторы международного конгресса: Министерство культуры, Национальная библиотека Беларуси. Соорганизаторы: Центрально-Еевропейская инициатива (CEI), Библиотечная ассамблея Евразии, объединение "Библиотека Балтика", Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.