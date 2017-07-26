Прокурор потребовал осудить обвиняемое в мошенничестве в отношении брата министра лицо

2017-07-26 12:20 | www.apa.az | 4

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился суд по уголовному делу Самира Набиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Шекер Мамедовой выступил государственный обвинитель. Он заявил, что вина обвиняемого была полностью доказана во время судебного следствия.

Он попросил лишить С.Набиева свободы сроком на 9 лет.

Заседание продолжится 2 августа.

Согласно обвинительному акту, в 2015 году С. Набиев предложил Аликраму Джамалову организовать совместный бизнес. Он попросил А.Джамалова вложиться в магазин электрического оборудования Brend Elektrik на улице Джейхуна Гаджибейли Насиминского района, который арендовал и реализовывал там товар. Взамен он обещал А.Джамалову половину прибыли. А. Джамалов согласился и 3 ноября 2015 года в офисе по адресу Ага Нейматулла в Наримановском районе передал С. Набиеву 18 тыс. манатов, а 1 февраля 2016 года еще 3 993 маната. С. Набиев, присвоив средства, не вернул А. Джамалову деньги. Затем А.Джамалов пожаловался в полицию. После рассмотрения его заявления по статье 178.3.2. (мошенничество, в крупном размере) было возбуждено уголовное дело. Было принято решение о мере пресечения в виде передачи его под надзор полиции.

Отметим, Аликрам Джамалов является братом министра оборонной промышленности Явера Джамалова.