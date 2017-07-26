Трехлетняя девочка погибла в аварии
2017-07-26 11:34 | www.oxu.az | 4
В Агдашском районе произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано на автодороге Баку-Шамаха-Евлах, на территории села Хосров Агдашского района.
Житель села Шамсабад Агдашского района Гаджиев Мухлис Огтай оглу, который управлял автомобилем марки «Hyundai» (10-KV-122), сбил внезапно выскочившую на дорогу Шалалу Мирзалиеву 2014 года рождения.
Ребенок скончался на месте.
По факту ведется расследование.