Трехлетняя девочка погибла в аварии

2017-07-26 11:34 | www.oxu.az | 4

В Агдашском районе произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано на автодороге Баку-Шамаха-Евлах, на территории села Хосров Агдашского района.



Житель села Шамсабад Агдашского района Гаджиев Мухлис Огтай оглу, который управлял автомобилем марки «Hyundai» (10-KV-122), сбил внезапно выскочившую на дорогу Шалалу Мирзалиеву 2014 года рождения.



Ребенок скончался на месте.



По факту ведется расследование.

A.M.

