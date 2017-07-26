США более чем в три раза сократили помощь Армении

2017-07-26 11:40 | www.oxu.az | 4

США более чем в три раза сократили помощь Армении. Так, в 2018 году США выделят Армении помощи в 6,2 млн. долларов, тогда как в 2016 году она составила 20,4 млн. долларов.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на армянские СМИ, Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США принял законопроект об ассигнациях по «Государственным, зарубежным операциям и связанными с ними программам» (SFOPS) на 2018 год. Согласно законопроекту, США окажут финансовую поддержку другим странам на 47,4 млрд. долларов, что на 10 млрд. долларов меньше, чем в прошлом году. Сюда входит статья помощи странам, принявших сирийских беженцев.

Администрация Трампа предложила сократить помощь Армении на 67%.

Структура бюджетной помощи Армении выглядит следующим образом: 4 млн.долларов - Фонд экономической поддержки и развития, 1,5 млн. долларов - программа международного контроля над наркотиками и правоохранительной деятельности, 700 тыс. долларов - программы по нераспространению оружия массового поражения, борьбе с терроризмом, разминированию и смежным вопросам.

Н.О.