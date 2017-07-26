Армения сокращает бюджет на образование - "Нация-армия" будет формировать необразованных солдат

2017-07-26 12:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Продвигаемая властями Армении программа «Нация-армия», заточенная на то, чтобы Армения, и без того уже являющаяся одной из самых военизированных стран мира, позволила бы армии оказывать большее влияние на формирование будущего страны, требует особого населения.

И это население должно быть заточено лишь под военные приказы, что предполагает полное повиновение бездумным приказам армянских властей.

Об этом не раз говорили и сами армянские активисты.

Концепция «Нация-армия» является частью тенденции в Армении, в рамках которой «государство воспитывает не гражданина, а солдата, – сказал EurasiaNet.org Эдгар Хачатрян, глава общественной организации «Диалог мира». – И в будущем этот гражданин не будет отстаивать свои права, но будет выполнять приказы. ... Это кратчайший путь к установлению военной диктатуры, и я вижу, что к этому все и идет».

Этой же цели служит и урезание и без того скудного бюджета на образование в Армении, почти в два раза.

Накануне правительство Армении приняло решение сократить выделяемое на образование финансирование. В ближайшие годы оно будет сокращено с 3,2% (в 2016) до 1,85% (в 2020) от ВВП страны.

Как следует из опубликованного на сайте правительства Армении документа о среднесрочных расходах на 2018-2020 годы, размер финансирования сферы образования в 2018 году составит 2,18% от ВВП, в 2019 году — 1,99%, а к 2020 году – 1,85%.

В 2017 году, согласно бюджету страны, на образование было выделено финансирование в размере 2,34% от ВВП Армении, а в 2016 году – 3,2%.

К примеру, согласно докладу Всемирного банка, США выделяют на образование 5,4% от ВВП, Иран – 4,7%, Россия - 4,1%, Азербайджан и Грузия – 3,2%.

Однако Армении не нужно образованное общество, которое сможет думать и, что еще более опасно, думать лучше своего правительства – малообразованных полевых командиров, нелегитимно пришедших к власти и удерживающих свои кресла путем продления нагорно-карабахского конфликта. А потому тенденция создания общества не граждан, а солдат в Армении была более чем предсказуема.

«Это всего лишь проект, направленный на то, чтобы заставить бедных людей служить в армии [и не покидать страну], – прокомментировал инициативу правозащитник и глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц. – Дети олигархов все равно будут уклоняться от службы в армии, коррупция не прекратится, [а] генералы продолжат обогащаться за счет армии».

(Автор: Эльмира Таривердиева)