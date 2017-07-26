Руководство ПАО «Татнефть» побывало в Бакинской Высшей Школе Нефти

2017-07-26 12:28 | www.apa.az | 4

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла встреча с делегациями Публичного Акционерного Общества (ПАО) «Татнефть», Альметьевского Государственного нефтяного института (АГНИ) Татарстана, корпоративного университета ПАО «Татнефть» и компании PricewaterhouseCoopers (PwC), которая состоялась по инициативе представителей Татарстана.

Как сообщает АПА, целью визита было ознакомление с учебными программами БВШН, инфраструктурой и условиями нового кампуса, опытом сотрудничества Высшей школы с британским университетом Хериота-Ватта, другими высшими учебными заведениями, а также транснациональными компаниями, достижениями БВШН в области развития кадрового потенциала, привлечения в вуз талантливой молодежи, трудоустройства выпускников, научно-исследовательской деятельности.

Во встрече приняли участие заместители генерального директора ПАО «Татнефть»: по кадрам и социальному развитию – Рустам Мухамадеев, по разработке и добыче нефти и газа – Рустам Халимов; начальник отдела кадров ПАО «Татнефть» Рифдар Хамадьяров, заместитель начальника управления стратегического планирования компании Ринат Шаяхметов, руководитель корпоративного университета ПАО «Татнефть» Андрей Глазков и руководитель отдела по работе с персоналом университета Оксана Федина. На ней также присутствовали исполняющий обязанности ректора Альметьевского Государственного нефтяного института Роберт Нургалиев, директор компании PwC в Москве Владимир Булат, старший менеджер PwC Василий Садовский и партнер консультационной практики PwC-Азербайджан Эмин Шихгаибов.

Открывая встречу, ректор БВШН Эльмар Гасымов тепло приветствовал гостей. Он рассказал об истории и становлении Высшей школы, успехах, достигнутых за пять лет после ее создания, образовательных программах по подготовке инженеров высокой квалификации, организации производственной практики для студентов на предприятиях SOCAR, в местных и транснациональных компаниях нефтегазового сектора и о первом выпуске молодых специалистов, состоявшемся недавно в БВШН. Затем гостям была представлена презентация о деятельности Высшей школы.

Заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по кадрам и социальному развитию Рустам Мухамадеев отметил, что члены делегации из Татарстана рады возможности стать гостями БВШН – самого передового вуза Азербайджана. Говоря о прочных партнерских отношениях между Татарстаном и Азербайджаном, он подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества между двумя республиками и в области образования и науки. «Опыт Бакинской Высшей школы нефти как современного и динамично развивающегося вуза, ставшего за короткий срок самым престижным высшим учебным заведением страны, представляет для нас большой интерес», – сказал он.

Исполняющий обязанности ректора Альметьевского Государственного нефтяного института Роберт Нургалиев также подчеркнул, что удовлетворен итогами визита в Азербайджан и БВШН. Рассказал о деятельности и перспективах развития АГНИ. Отметив, что АГНИ является ведущим вузом по подготовке кадров для нефтяной отрасли Республики Татарстан, он, в частности, сказал: «В настоящее время команда АГНИ совместно с ПАО Татнефть и консультантом PwC работает над созданием стратегии развития института. Руководством республики поставлена амбициозная цель создать на базе АГНИ лидирующий нефтяной вуз России».

Затем состоялось обсуждение перспектив сотрудничества БВШН с ПАО «Татнефть» и Альметьевским Государственным нефтяным институтом. В рамках визита гости из Татарстана побывали также в новом кампусе Высшей школы, где ознакомились с созданными в студенческом городке условиями для учебы, проживания, отдыха и всестороннего развития студентов, его учебными, социально-культурными и спортивными комплексами.