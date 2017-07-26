«Азеравтойол» о качестве автомобильных дорог

2017-07-26 11:46 | www.oxu.az | 4

ОАО «Азеравтойол» проводит строительные работы на всех новых, реконструированных и восстановленных автомобильных дорогах в соответствии с нормами и правилами.

Об этом Oxu.Az сообщили в ОАО «Азеравтойол».

«Для соответствия строительства автомобильных дорог в соответствии с государственными стандартами, нормами и правилами, Институт ОАО «Azəryolelmitədqiqatlayihə», согласно подписанному в 2015 году контракту, оно проверяется в Опытно-исследовательском центре Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам.

Для проверки качества асфальтобетонного покрытия на всех реконструированных и строящихся автомобильных дорогах в передвижной лаборатории Опытно-исследовательского центра проводятся испытательные работы. Сотрудники передвижной лаборатории на месте берут образцы и проводят тесты. На основе тестов составляются акты, которые предоставляются ОАО «Азеравтойол».

Если в составленных актах имеются недостатки (случаи отхождения от существующих норм), то Опытно-исследовательский центр Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам совместно с управлением эксплуатации ОАО «Азеравтойол» готовит предложения, и обнаруженные недостатки за короткое время устраняются в соответствии с данными предложениями.

A.M.

