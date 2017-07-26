В Азербайджане будет продолжать дуть временами усиливающийся ветер

2017-07-26 12:41 | www.apa.az | 4

27 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Подует умеренный северо-западный ветер, который днем сменится на северо-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем 31-36°, в Баку ночью 24-26°, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 70-75%, днем 50-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Однако в первой половине дня в некоторых горных районах будут грозы, кратковременные дожди. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 35-39°, в горах ночью 13-18°, днем 22-27° тепла.