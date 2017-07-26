Материалы в отношении 55 лиц по делу «Международного банка» направлены в МВД

2017-07-26 12:42 | www.apa.az | 6

Государственная служба финансового надзора Минфина в I полугодии 2017 года направила в МВД республики материалы по проверкам юридических и физических лиц, связанных с кредитованием по линии ОАО «Международный банк Азербайджана». Проверки затронули 50 юридических и 5 физических лиц и касались получения, погашения кредитов МБА. Проверки охватывали период деятельности МБА с 2001 года по май 2015 года.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе Минфина, материалы по этим проверкам переданы в МВД для правовой оценки выявленных нарушений

В настоящее время продолжаются проверки двух юридических лиц, которые получали кредиты в МБА.