МИД и Минобороны Азербайджана распространили совместное заявление
2017-07-26 13:37 | www.apa.az | 6
Министерство иностранных дел и Министерство обороны Азербайджана распространили совместное заявление.
В поступившем АПА из пресс-службы МИД заявлении говорится:
«Вдоль линии соприкосновения и государственной границы Армения-Азербайджан в настоящий момент со стороны вооруженных сил Армении проводятся провокации и интенсивное нарушение режима прекращения огня с использованием тяжелого вооружения.
ВС Армении сознательно подвергают систематическому обстрелу не только позиции ВС Азербайджана, но и населенные пункты, где проживает мирное население, и находятся гражданские объекты».