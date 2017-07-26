МИД и Минобороны Азербайджана распространили совместное заявление

2017-07-26 13:37 | www.apa.az | 6

Министерство иностранных дел и Министерство обороны Азербайджана распространили совместное заявление.

В поступившем АПА из пресс-службы МИД заявлении говорится:

«Вдоль линии соприкосновения и государственной границы Армения-Азербайджан в настоящий момент со стороны вооруженных сил Армении проводятся провокации и интенсивное нарушение режима прекращения огня с использованием тяжелого вооружения.

ВС Армении сознательно подвергают систематическому обстрелу не только позиции ВС Азербайджана, но и населенные пункты, где проживает мирное население, и находятся гражданские объекты».