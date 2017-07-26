Украина выдворила российскую журналистку

2017-07-26 14:05 | www.apa.az | 5

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о выдворении российской журналистки Марии Князевой, которая работала на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».

Как сообщает АПА со ссылкой на lenta.ru, об этом говорится на сайте пресс-службы ведомства.

В сообщении уточняется, что женщина работала под псевдонимом Саушкина. Представители СБУ утверждают, что журналистка использовала «пророссийски настроенных» работников украинских изданий для сбора информации о работе органов власти, ситуации в стране и деятельности силовых структур.

«Эти данные использовалось ею для тенденциозного освещения ситуации в Украине», — говорится в сообщении.

Князева принудительно возвращена в Россию и не сможет въезжать на территорию Украины в следующие три года.

11 марта СБУ сообщила о задержании в Одессе сотрудника телеканала «Россия 1», который, как утверждалось, обвинялся в шпионаже в пользу России. Позднее ВГТРК опровергла информацию украинских СМИ о задержании журналиста.