В Баку совершена попытка самоубийства

2017-07-26 14:30 | www.apa.az | 4

В Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в Низаминском районе города Баку один человек поднялся на подоконник в квартире на втором этаже двухэтажного дома и пытается совершить самоубийство.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, спасатели Службы спасения особого риска Министерства прибыли по этому адресу.

В результате проведенной психологической беседы попытка самоубийства была предотвращена.