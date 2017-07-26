В Баку совершена попытка самоубийства
2017-07-26 14:30 | www.apa.az | 4
В Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в Низаминском районе города Баку один человек поднялся на подоконник в квартире на втором этаже двухэтажного дома и пытается совершить самоубийство.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, спасатели Службы спасения особого риска Министерства прибыли по этому адресу.
В результате проведенной психологической беседы попытка самоубийства была предотвращена.