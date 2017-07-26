Американская военная техника доставлена в Грузию

2017-07-26 15:45 | www.apa.az | 4

Часть тяжелой военной техники США уже доставлена в Грузию.

Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на Министерство Обороны, указанная техника будет применена в учениях НАТО.

Посредством железной дороги танки «Абрамс» и бронемашины «Брэдли» были доставлены из порта «Поти» на военную базу Вазиани.

Отметим, военные учения НАТО «Достойный партнер 2017» будут проведены с 30 июля по 12 августа. В учениях примут участие 2800 военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины. Учения пройдут на военных базах Вазиани и Норио.