Moody's: ПНФР может потребовать дополнительную капитализацию банков

2017-07-26 15:48 | www.apa.az | 4

Риски иностранных валют и слабая операционная среда остаются основными факторами, препятствующими развитию банковского сектора Азербайджана.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в сегодняшнем отчете международного рейтингового агентства Moody's.

Автор отчета помощник вице-президента Moody`s Мария Малюкова отмечает, что сокращение ВВП и спроса на кредиты, ускорение инфляции и в этом году будет препятствовать кредитованию банков.

По прогнозам Moody's, производство ВВП в Азербайджане в этом году сократится на 1%, а в 2018 году вырастет.

«Слабое качество активов негативно влияет на рентабельность и капитализацию банков. В конце 2016 года 30% кредитного портфеля банковского сектора было проблемным. Хотя в 2015 году этот показатель составлял 16%. Вес проблемных кредитов в общем портфеле и в этом году останется высоким. Причина – наличие неудовлетворительного рынка», - отметила М.Малюкова.

Она добавила, что резервов, созданных банками, недостаточно для покрытия потерь.

Moody's считает, что многие банки и этот год завершат с убытком. «Кредитные потери и валютные риски продолжат оказывать давление на капитал банков».

М.Малюкова считает, что Палата по надзору за финансовыми рынками может потребовать дополнительную капитализацию банков.

Отметим, что в настоящее время минимальное требование регулятора к совокупному капиталу банков установлено на уровне 50 млн. манатов.



