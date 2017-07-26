Стали известны план приема и число мест госзаказа по IV группе специальностей

2017-07-26 16:58 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, в этом году по IV группе специальностей были выделены 3220 вакантных мест, 2755 из которых приходится на азербайджанский сектор, 280 – на русский сектор, 185 – на конкурс совместного обучения. 1385 мест из плана приема приходятся на долю мест по госзаказу.

В конкурсе на выделенные 25 мест по специальности химия и психология по IV группе специальностей также принимают участие абитуриенты, подавшие документы на прием в Бакинский филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

В конкурсе 100 вакантных мест по госзаказу по специальности лечебное дело также присоединились абитуриенты, подавшие документы в Бакинский филиал Первого Московского Государственного Медицинского Университета имени И. М. Сеченова.

Отметим, в этом году по II группе специальностей были выделены 12 924 вакантных мест, 9549 из которых приходится на азербайджанский сектор, 1375 – на русский сектор, 2000 – на конкурс совместного обучения. 2086 мест из плана приема приходятся на долю мест по госзаказу. В конкурсе на выделенные 12 мест по специальности экономика по II группе специальностей также принимают участие абитуриенты, подавшие документы на прием в Бакинский филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.