Александр Лапшин отказался подавать апелляционную жалобу и обратился с просьбой экстрадировать его в Израиль

2017-07-26 17:38 | www.apa.az | 5

Арестованный в Азербайджане блогер Александр Лапшин отказался подавать апелляционную жалобу.



Об этом АПА заявил его адвокат Эдуард Чернин.



Адвокат сказал, что сегодня А. Лапшин встретился с представителями посольства Израиля в Азербайджане и сказал им, что хочет быть экстрадирован в Израиль.



Адвокат отметил, что будет начата работа по передаче его израильской стороне.

Отметим, 20 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям был объявлен приговор, согласно которому Александра Лапшина лишили свободы на 3 года.

Выдвинутые в отношении Александра Лапшина обвинения по статье 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) были сняты. Суд пришел к заключению, что обвинения по данной статье не нашли своего подтверждения.

Напомним, ранее прокурор предложил лишить Лапшина свободы на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

В ходе проведенного 19 июля судебного заседания Александр Лапшин произнес в суде последнее слово. В своем выступлении А.Лапшин не согласился с выдвинутыми против него обвинениями. Он сказал о своем сожалении, что нанес моральный урон азербайджанскому народу: «Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, ни в коем случае не в правовой плоскости. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Ни при каких условиях я не вступал в преступную связь с армянскими властями».

А.Лапшин выразил надежду, что конфликт в Нагорном Карабахе будет урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана: «Я сожалею о содеянном, раскаиваюсь в том, что поехав в Карабах, принес страдания его жителям, испытывающим тяготы оккупации. Я понятия не имел об оккупации. Находясь здесь, я испытал к себе только хорошее отношение».

Имеющий гражданство нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

А.Лапшину были выдвинуты обвинения по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).