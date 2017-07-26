В Турции на птицеферме обнаружили 1 тонну героина

2017-07-26 17:42 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на газету «Posta», стамбульская полиция обнаружила наркотик в поселке Хендек в Сакарии.

Полицейским удалось установить, что на ферме был организован участок по производству наркотиков, связь между различными помещениями осуществлялась посредством прорытых под землей тоннелей. В лаборатории нашли пакеты с героином и используемые при его производстве химические препараты. В целом, на ферме нашли 1 тонну героина.

Таким образом, в Турции за последние 15 лет была арестована самая большая партия героина. За незаконный оборот наркотиков были задержаны 5 человек.