Фатих Терим подал в отставку

2017-07-26 17:51 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на «Apasport.az», Фатих Терим покинул оба своих поста – главного тренера и директора национальной сборной.

64-летний футбольный специалист, имя которого в последние дни склонялось в связи с клубом «Галатасарай», встретился с чиновниками Федерации футбола Турции (TFF). Сразу после встречи, которая прошла на базе Федерации в Левенте, «легенда» турецкого футбола подал в отставку.

Информацию также подтвердил президент TFF Йылдырым Демирорен: «Терим ушел с должности главного тренера сборной. Это произошло по взаимному согласию».

Отметим, ранее Фатих Терим в 1993-1996 и 2005-2009 годах был главным тренером сборной Турции по футболу.

С 2013 года по сегодняшний день он возглавлял главную команду страны.