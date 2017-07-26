На завершение строительства автодороги в Барде выделено 6,8 млн. манатов

2017-07-26 18:30 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Ени Дашкенд-Умудалылар Бардинского района.

Как передает АПА-Экономикс, в соответствии с распоряжением, с целью строительства автомобильной дороги Ени Дашкенд-Умудалылар, соединяющей 17 населенных пункта, где проживают 15 тыс. человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО «Азеравтойол» выделено 6,8 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.