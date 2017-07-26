Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства

2017-07-26 19:58 | www.apa.az | 4

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства по указу президента страны Петра Порошенко.

Как передает АПА, соответствующая информация размещена на сайте Государственной миграционной службы Украины.

"Президент Украины издал указ о лишении гражданства", - отмечается в сообщении ведомства. По его данным, Саакашвили лишился гражданства "сознательного предоставления неправдивой информации или фальшивых документов".

Саакашвили получил гражданство Украины по указу президента Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день экс-президент Грузии был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полгода он ушел в отставку и создал политическую партию "Движение новых сил Михаила Саакашвили".