В Мали разбился вертолет с миротворцами ООН на борту

2017-07-26 20:19 | www.apa.az | 5

Вертолет ФРГ, на борту которого находились два миротворца ООН, разбился в Мали.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, крушение произошло в северной части страны. Данных о жертвах и других деталях инцидента пока нет.

Представитель миссии ООН Ахмад Макайла подтвердил, что миротворцы на борту ударного вертолета Tiger были гражданами Германии.

Миротворцы миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) находятся в Мали по решению СБ ООН. Численность миссии предусмотрена в пределах 11,2 тысячи военнослужащих.