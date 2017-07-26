Раненный при покушении конгрессмен Скализ выписался из больницы

2017-07-26 20:40 | www.apa.az | 4

Раненный при покушении высокопоставленный американский конгрессмен Стив Скализ выписался из больницы после шести недель лечения, но ему еще предстоит период реабилитации.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном заявлении больницы MedStar, где лечился Скализ.

Скализ был ранен в результате инцидента со стрельбой 14 июня в городе Александрия (штат Виргиния). Тогда мужчина открыл огонь из винтовки по группе конгрессменов и их помощников во время их тренировки перед традиционным бейсбольным матчем.

Ранения получили четыре человека, в том числе Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице. Скализу были проведены несколько сложных операций, он провел значительное количество времени в реанимации в критическом состоянии.