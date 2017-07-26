США расширили санкции в отношении Венесуэлы

2017-07-26 21:08 | www.apa.az | 3

Власти США внесли в санкционный список еще 13 граждан Венесуэлы.

Как передает АПА, об этом говорится в опубликованном в среду сообщении минфина США.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента страны Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.

Ситуацию обострило решение Мадуро созвать Конституционную ассамблею, чтобы изменить основной закон страны, причем без проведения предварительного референдума. Выборы в этот орган намечены на 30 июля.