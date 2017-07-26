Трамп передал свою зарплату за II квартал Министерству образования

2017-07-26 23:04 | www.apa.az | 6

Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за второй квартал текущего года в размере $100 тыс. Министерству образования.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

Зарплата Трампа за I квартал текущего года была перечислена в апреле Национальной парковой службе. Она пошла на реставрацию места исторического сражения при Энтитеме (штат Мэриленд) времен Гражданской войны в США (1861-1865 гг.).