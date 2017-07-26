В Баку мужчина нанес ножевые ранения сестре

2017-07-26 23:29 | www.apa.az | 3

В Низаминском районе Баку мужчина нанес сестре ножевые ранения.

Как сообщает АПА, Алиева Тахира (1990 г.р.) многочисленными ножевыми ранениями в области шеи и головы была доставлена в больницу.

Ее состояние оценивается как тяжелое. Как выяснилось, ножевые ранения на почве ревности Т.Алиевой нанес брат, который уже задержан правоохранителями.

По предварительным данным, мужчина нанес 13 ударов ножом собственной сестре.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.