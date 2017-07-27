В Азербайджан завезут около 140 хлопкоуборочных комбайнов

2017-07-27 00:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в Азербайджан завезут около 140 хлопкоуборочных комбайнов. Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства, об этом сказал региональный представитель компании "John Deerе" Максимилиан Паудже на встрече с министром Гейдаром Асадовым.

На встрече было обсуждено сотрудничество между компанией "John Deere" и министерством сельского хозяйства.

Министр в соответствии с заключенными контрактами с компанией "John Deere" довел до внимания представителей компании важность ускорения ввоза в республику хлопкоуборочных комбайнов до начала сезона сбора хлопка.