Тиллерсон заявил, что не собирается уходить с поста госсекретаря

2017-07-27 00:14 | www.apa.az | 5

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не собирается уходить со своего поста.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил перед встречей с министром иностранных дел Катара.

"Я никуда не собираюсь уходить из госдепартамента", - ответил он на вопрос журналистов Мухаммадом бин Абдуррахманом Аль Тани. Отвечая он на вопрос журналистов, как долго он собирается оставаться на этой должности, Тиллерсон сказал: "До тех пор, пока президент позволит мне". Текущие отношения с Трампом он охарактеризовал как "хорошие".

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Тиллерсон изъявил желание покинуть свой пост.