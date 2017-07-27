В Египте создали Нацсовет по противодействию терроризму

2017-07-27 00:23 | www.trend.az | 4

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси своим указом утвердил создание в стране Национального совета по противодействию терроризму и экстремизму, передает РИА Новости со ссылкой на новостной портал "Йоум7".

Новый совет призван объединить усилия госструктур и общественных организаций для препятствования распространению идей экстремизма в обществе, а также для выработки эффективных путей противостояния терроризму.

В состав Нацсовета вошли профильные министры египетского правительства, глава кабинета министров, представители спецслужб, видные религиозные и общественные деятели. Возглавит новый орган президент Египта. Также сообщается, что Нацсовет по противодействию терроризму и экстремизму будет собираться раз в месяц или по необходимости.