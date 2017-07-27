Вагит Алекперов сможет работать в Азербайджане

2017-07-27 00:30 | www.oxu.az | 6

Новые санкции США не коснутся компаний с долей российского участия менее 33%, сообщает агентство Bloomberg.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, таким образом, исходя из принятого законопроекта можно с увернностью сказать, что американские санкции не распространятся на проект по разработке месторождения «Шахдениз». А как известно 10% доли в проекте принадлежит российскому «Лукойлу».

«Энергетические компании активизировали лоббирование отмены запрета на работу над международными проектами даже с небольшой российской долей. Это правило было изменено по отношению к предприятиям, в которых попавшие под санкции российские субъекты имеют долю до 33%», — сообщает агентство.

Bloomberg отмечает, что такие изменения помешают российским фирмам покупать небольшую долю проекта лишь для того, чтобы устранить американского конкурента.

Ранее сообщалось, что из-за новых санкций против России, принятых в США Вагиту Алекперову придется принять решение о выводе «Лукойла» из проекта «Шахдениз» в Азербайджане.

С.Б.

