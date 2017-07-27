Миссия ООН подтвердила гибель экипажа разбившегося в Мали вертолета (Обновлено)

2017-07-27 00:44 | www.trend.az | 4

00:44 (GMT+4) Миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) подтвердила гибель двух миротворцев, находившихся на борту немецкого вертолета, потерпевшего крушение в провинции Гао, передает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

"Предварительные данные показывают, что произошел технический сбой. Начатое расследование установит точные обстоятельства крушения. На борту вертолета находился экипаж, двое миротворцев, к сожалению, они мертвы", — говорится в сообщении миссии.

21:51 (GMT+4) Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) подтвердил, что немецкий военный вертолет с двумя сотрудниками миротворческой миссии ООН потерпел крушение на севере Мали, передает ТАСС со ссылкой на издание Der Spiegel.

По его данным, пока неизвестно, выжили ли находившиеся на борту вертолета. Причина падения машины также пока неизвестна, к месту ЧП выдвинулись спасатели.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в связи с произошедшим отменила мероприятие, запланированное на среду в населенном пункте Пёккинг в Баварии.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что миссия всемирной организации в Мали направила отряд военнослужащих и группу медиков на место крушения вертолета.

"Мы можем подтвердить, что ударный вертолет миссии ООН в Мали с экипажем из двух человек потерпел крушение сегодня утром к югу от Табанкорта в округе Гао. Миссия немедленно направила на место [крушения] группы силовиков и медиков", - сказал Хак.

По его словам, в настоящий момент ООН не располагает информацией о "возможных жертвах, причинах инцидента и других подробностях" случившегося.

Представитель ООН отметил, что вертолет наблюдал за столкновениями, которые происходили в Гао, и прежде чем направить отряд на место крушения, потребовалось обезопасить окрестности.

В свою очередь представитель Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) заявил в среду Agence France-Presse, что "о происшествии будет сообщено позже". "Для нас - это крушение. На данный момент нет оснований утверждать, что вертолет был сбит или подвергся обстрелу", - отметил представитель МИНУСМА.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя ООН, что потерпевший крушение двухместный вертолет Eurocopter Tiger входил в немецкий контингент МИНУСМА. Оба члена экипажа являются гражданами ФРГ. В настоящее время в рядах миротворцев МИНУСМА и в миссии ЕС в Мали проходят службу около одной тысячи немецких военнослужащих.