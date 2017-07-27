В Мали разбился вертолет с миротворцами ООН на борту, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

2017-07-27 00:50 | www.apa.az | 6

Два немецких военнослужащих погибли в результате крушения вертолета бундесвера на северо-востоке Мали.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Двухместный вертолет Eurocopter Tiger входил в немецкий контингент МИНУСМА - миссии ООН в Мали.

«Вертолет осуществлял мониторинг конфликта в провинции Гао. Предварительные данные показывают, что произошел технический сбой. Начатое расследование установит точные обстоятельства крушения», говорится в сообщении миссии.

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Вертолет ФРГ, на борту которого находились два миротворца ООН, разбился в Мали.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, крушение произошло в северной части страны. Данных о жертвах и других деталях инцидента пока нет.

Представитель миссии ООН Ахмад Макайла подтвердил, что миротворцы на борту ударного вертолета Tiger были гражданами Германии.

Миротворцы миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) находятся в Мали по решению СБ ООН. Численность миссии предусмотрена в пределах 11,2 тысячи военнослужащих.