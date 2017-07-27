Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsində ilk oyunlar başa çatıb
2017-07-27 01:08 | www.apa.az | 3
Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsində ilk oyunlar başa çatıb.
Apasport.az saytının məlumatına görə, iki gün ərzində 15 qarşılaşma baş tutub.
İkinci oyun günündə baş tutan matçlarda “Astana” “Legiya”nı məğlub edib. “Zalsburq”un “Riyeka” ilə bərabərliyə razılaşıbsa, “Vitorul” debütdə APOEL-i məyus edə bilib.
Türkiyə təmsilçisi “Başakşəhər” də meydana çıxıb. Qonşularımız səfərdə “Brügge” ilə qollu heç-heçə edib.
UEFA Çempionlar Liqası
III təsnifat mərhələsi
26 iyul
“Astana” (Qazaxıstan) – “Legiya” (Polşa) - 3:1
Qollar: Kabananqa, 36, Maeski, 45, Tvumasi, 90 - Sadiku, 79
“Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – “Yanq Boyz” (İsveçrə) - 3:1
Qollar: Yarmolenko, 15, Mbokani, 34, Qarmaş, 90+3 - Fassnaxt, 90+1
“Zalsburq” (Avstriya) – “Riyeka” (Xorvatiya) - 1:1
Qollar: Hvanq Hi Çan, 49 - Qavranoviç, 30
“Hapoel” (Beer Şeva, İsrail) – “Ludoqorets” (Bolqarıstan) - 2:0
Qollar: Nvakaeme, 20, Ohana, 79
“Vitorul” (Rumıniya) – APOEL (Kipr) - 1:0
Qol: Qanea, 75
“Maribor” (Sloveniya) – “Hafnarfyordur” (İslandiya) - 1:0
Qol: Tavares, 54
“Seltik” (Şotlandiya) – “Rusenborq” (Norveç) - 0:0
“Nitsa” (Fransa) – “Ayaks” (Hollandiya) - 1:1
Qollar: Balotelli, 32 - van de Bik, 49
“Brügge” (Belçika) – “Başakşəhər” (Türkiyə) - 3:3
Qollar: Bonaventura, 6, Densvill, 16, 79 - Mossoro, 59, 74, Elia, 64