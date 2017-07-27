В здании грузинской телекомпании "Рустави 2" произошел пожар
2017-07-27 01:14 | www.apa.az | 4
Пожар возник в здании грузинской телекомпании "Рустави 2", предположительно, повреждена большая часть аппаратуры.
Как передает АПА, об этом сообщают журналисты телеканала.
Пожар возник в полночь и охватил большую территорию. На месте находятся бригады спасательных групп, патрульной полиции и пожарные. Причины возникновения пожара и предположительный ущерб пока не известны.
По данным МВД, специальные спасательные службы и пожарные бригады сумели вовремя локализовать пожар.