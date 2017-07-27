Парламент Израиля утвердил празднование Дня Победы 9 мая

2017-07-27 01:18 | www.trend.az | 4

Израильский парламент принял закон о праздновании Дня Победы над нацистами 9 мая, передает РИА Новости.

Документ закрепляет статус праздника, утверждает дату его проведения и определяет порядок организации торжеств, которые и ранее проходили по всему Израилю при поддержке центральных и местных властей.

Депутаты единогласно утвердили законопроект. Во втором и третьем чтениях документ получил 49 и 53 голоса, соответственно.