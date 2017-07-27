В США четыре человека погибли при крушении одномоторного самолета

2017-07-27 01:28 | www.apa.az | 5

Одномоторный самолет Beechcraft Bonanza потерпел крушение на автомагистрали около американского города Огден, штат Юта, четыре человека погибли.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, самолет потерпел крушение вскоре после взлета, обстоятельства происшествия выясняются.

В расследовании происшествия принимают участие представители Федерального управления гражданской авиации США и Совета по безопасности на транспорте (National transportation safety board, NTSB).