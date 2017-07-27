Лига чемпионов: Все результаты дня

2017-07-27 01:30 | www.oxu.az | 6

В Лиге Чемпионов УЕФА состоялись первые встречи III отборочного раунда.

Как передает Oxu.Az во второй игровой день было сыграно 10 матчей.

«Астана» (Казахстан) - «Легия» (Польша) 3:1

Голы: Жуниор Кабананга 36, Иван Маевски 45, Патрик Твумаси 90+4 - Армандо Садику 78

«Зальцбург» (Австрия) - «Риека» (Хорватия) 1:1

Голы: Хван Хи Чан 49 - Марио Гавранович 30

«Виторул» (Румыния) - АПОЭЛ (Кипр) 1:0

Гол: Кристиан Ганя 70

Удаление: Джордже Цукудян 90+3 («Виторул»)

«Селтик» (Шотландия) - «Русенборг» (Норвегия) 0:0

«Марибор» (Словения) - «Хабнарфьордюр» (Исландия) 1:0

Гол: Маркос Табарес 54

«Динамо» (Украина) - «Янг Бойз» (Швейцария) 3:1

Голы: Андрей Ярмоленко 15, Дьемерси Мбокани 31, Денис Гармаш 90+3 - Кристиан Фасснахт 90+1

«Ницца» (Франция) - «Аякс» (Нидерланды) 1:1

Голы: Марио Балотелли 32 - Дани ван де Беек 49

«Брюгге» (Бельгия) - «Истанбул» (Турция) - 3:3

Голы: Бонавентуре, 6 (1:0). Денсвил, 16 (2:0). Моссору, 59 (2:1). Элиа, 64 (2:2). Моссору, 74 (2:3). Денсвил, 79 (3:3).

Хапоэль Б-Ш (Израиль) – Лудогорец (Болгария) 2:0

Голы: Нвакаеме, 19, Охана, 79

С.Б.

