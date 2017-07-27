9 мая в Израиле признано государственным праздником

2017-07-27 02:24 | www.oxu.az | 4

Израильский кнессет (парламент) принял закон о праздновании 9 мая Дня Победы над нацистской Германией. Документ закрепляет статус праздника, дату его проведения, а также определяет порядок организации торжеств, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Депутаты единогласно утвердили законопроект. Министр образования, лидер партии «Еврейский дом» Нафтали Беннетт по-русски заявил, что «сегодня еще один День победы».

День победы 9 мая празднуют на территории бывшего СССР, на Западе разгром нацистской Германии отмечают на день раньше, 8 мая. Агентство поясняет, что израильтяне празднуют шире прописанного законом «обязательного минимума», однако данная традиция впервые закреплена юридически.

С.Б.

