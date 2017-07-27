Более 170 человек погибли в результате боев и авиаударов коалиции в Ракке в июне - ООН

2017-07-27 02:43 | www.trend.az | 5

Гуманитарная ситуация в Ракке ухудшается, и в результате авиаударов возглавляемой США коалиции и наземных столкновений только в июне там погибли по меньшей мере 173 человека, передает ТАСС со ссылкой на опубликованное 26 июля доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, направленном в Совет Безопасности.

"Ситуация внутри города, как сообщается, тяжелая. Гражданские лица продолжают гибнуть в результате ударов с воздуха и на суше, и, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), только в июне погибли по меньшей мере 173 человека. В городе были убиты около 27 гражданских лиц, и десятки людей получили ранения на реке Евфрат при попытке добраться к воде. Продолжали поступать сообщения о нехватке продовольствия и медикаментов, рынки и пекарни остаются закрытыми, что еще больше ограничивает доступ к продовольствию и предметам первой необходимости", - написал Гутерриш.

По его словам, в Ракке, контролируемой террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), остаются от 30 тыс. до 50 тыс. человек. Как сообщил генсек ООН, за прошлый месяц из-за массированного наступления на Ракку свои дома оставили 20 тысяч человек. В общей сложности число вынужденных переселенцев оценивается в 228 тысяч человек.