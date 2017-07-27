Тиллерсон опроверг слухи о желании покинуть пост госсекретаря

2017-07-27 02:51 | www.oxu.az | 5

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не собирается уходить со своего поста.

Как передает Oxu.Az, его слова в среду, 26 июня, передало агентство Reuters.

«Я никуда не ухожу. Я продолжу исполнять свои обязанности, пока президент позволяет мне это делать», — заявил Тиллерсон журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о его возможной отставке. При этом госсекретарь с улыбкой добавил, что у него хорошие отношения с Дональдом Трампом.

Во вторник, 25 июля, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Тиллерсон из-за разногласий с Белым домом может досрочно сложить полномочия. Позднее представитель Госдепартамента Хизер Нойерт успокоила общественность, сказав, что эта информация является лживой, и у главы американской дипломатии «много работы, которую еще предстоит сделать».

С.Б.

