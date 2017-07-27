В ООН отметили ухудшение ситуации в Раке

2017-07-27 03:39 | www.apa.az | 6

Ситуация в сирийской Ракке в связи авиаударами коалиции и военной операцией на земле продолжает ухудшаться, в июне погибли более 170 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе генсека ООН Антониу Гутерреша, направленном в Совет безопасности и опубликованном в среду на сайте организации.

"Ситуация в городе, по сообщениям, тяжелая. Гражданские лица продолжают гибнуть как в результате бомбардировок с воздуха, так и ударов с суши… По крайней мере 173 человека были убиты в июне" - пишет он.

Генсек также отмечает, что по его данным в части Ракки, которую контролирует "Исламское государство", остаются 30-50 тысяч человек.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.