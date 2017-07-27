Число жертв наводнения в Индии возросло до 119 человек

2017-07-27 04:43 | www.apa.az | 4

Общее число жертв наводнений, вызванных муссонными дождями в Индии, достигло 119 человек.

Как передает АПА, об этом пишет Deutsche Welle. Особенно страдает штат Гуджарат на западе Индии. Здесь были похоронены тела 25 человек, 17 из которых были членами одной семьи.

По данным местных чиновников, свои дома в затопленном регионе должны были покинуть 36000 человек. Спасательные службы продолжают эвакуировать отрезанных водой людей с помощью лодок и вертолетов.