Американские сенаторы достигли соглашения по санкциям против России

2017-07-27 05:35 | www.trend.az | 5

Американские сенаторы достигли соглашения по законопроекту о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По словам председателя комитета сената по иностранным делам Боба Коркера, сенаторы готовы проголосовать по законопроекту уже на этой неделе.

Во вторник палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.