Саакашвили заявил, что властям Украины не удастся лишить его гражданства

2017-07-27 05:55 | www.apa.az | 4

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинским властям не удастся лишить его гражданства.

Как передает АПА, об этом М.Саакашвили написал в фейсбуке.

Саакашвили отметил, что живет на Украине уже 13 лет. «У меня только одно единое гражданство - украинское, и им не удастся меня его лишить! Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!» — написал экс-глава Одесской области.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко принял решение лишить его гражданства «украдкой», пока его не было в стране. «Я больше украинец, чем большинство нынешних депутатов. Я люблю Украину всем сердцем, и я продолжу борьбу», - заключил Саакашвили.