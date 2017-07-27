Рекс Тиллерсон лично опроверг сообщения об отставке

2017-07-27 06:11 | www.trend.az | 4

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что намерен оставаться на своем посту до тех пор, пока позволит президент США Дональд Трамп, передает Интерфакс.

"Я никуда не ухожу", - сказал он журналистам в среду. Отвечая на вопрос о том, как долго он собирается оставаться на своем посту, Тиллерсон сказал: "Пока позволяет президент". Он также заявил, что у него "хорошие" отношения с президентом Дональдом Трампом, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее телеканал CNN сообщил о возможном уходе Тиллерсона с поста госсекретаря из-за разногласий с Трампом. Якобы президент вмешивается в кадровые решения Тиллерсона и его политику в отношении Ирана.

Во вторник информацию об отставке опровергла представитель госдепа Хизер Нойерт.