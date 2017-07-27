На китайском заводе произошла утечка газа

2017-07-27 07:33 | www.trend.az | 4

Утечка газа произошла в четверг на химзаводе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе за северо-западе Китая, погиб одни человек, ещё 31 пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Инцидент произошел Чанцзи-Хуэйском автономном округе в среду около 19.00 по местному времени. Все пострадавшие находятся в критическом состоянии, они доставлены в больницу.

Причина инцидента пока неясна, начато расследование.