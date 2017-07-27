Необходимо дополнительное сокращение добычи нефти в ряде стран для возвращения цен к $60 - эксперт

2017-07-27 08:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Для того чтобы цена на нефть вернулась на уровень 60 долларов за баррель и выше, необходимо дополнительное сокращение добычи в нескольких странах, считает руководитель отдела энергетического анализа компании Oil Price Information Service, входящей в структуру американской аналитической компании IHS, Том Клоза (Tom Kloza).

"Скорее всего, в течение следующих девяти месяцев, Brent будет торговаться в диапазоне от 48 до 52 долларов за баррель, а WTI - 46-50 долларов за баррель", - сказал Trend Клоза.

По словам эксперта, если добыча нефти упадет в Венесуэле (это возможно вследствие возможных санкций или разгула анархии после выборов), цена может вырасти еще на 1- 2 доллара за баррель.

"Чтобы цена на нефть вернулась на уровень 60 долларов за баррель и выше, необходимо чтобы снижение производства произошло в нескольких странах - Нигерии, Ливии, Венесуэле и некоторых других важных производителях", - сказал Клоза.

В конце 2016 года страны-производители нефти, как входящие, так и не входящие в ОПЕК, после двух лет низких цен на нефть достигли соглашения о сокращении добычи нефти для того, чтобы снизить переизбыток нефти на рынке. Страны ОПЕК обязались начиная с 1 января 2017 года сократить нефтедобычу на 1,2 миллиона баррелей, в том числе Саудовская Аравия взяла на себя обязательство снизить добычу на 486 тысяч баррелей в сутки. Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, такие как Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан, согласились сократить производство нефти на 558 тысяч баррелей в сутки. Договор был заключен на полгода.

В конце мая все участники прошлогоднего соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи еще на девять месяцев - до конца первого квартала 2018 года.

Накануне в Санкт-Петербурге состоялась министерская встреча участников соглашения ОПЕК+. По ее итогам, ОПЕК сообщила, что условия соглашения о снижении добычи в июне были выполнены на 98 процентов. В предыдущие месяцы соблюдение условий соглашения также было на высоком уровне. По данным ОПЕК, в январе-июне участники соглашения сократили добычу на 351 миллион баррелей.

По словам Клозы, похоже, что Саудовская Аравия согласилась взять на себя самые большие обязательства и сократить экспорт на 600 тысяч баррелей в сутки. Однако, он отметил, что эти данные немного вводят в заблуждение, поскольку Королевство имеет тенденцию сокращать экспорт в летний период и первые месяцы осени из-за необходимости генерации энергии из нефти для обеспечения работы систем кондиционирования.

"Таким образом, сокращение производства, хотя и является значительным, не так велико, как может показаться", - сказал эксперт.

Говоря о влиянии соглашения о снижении добычи нефти на рынок в ближайшие 9 месяцев, эксперт отметил, что оно будет зависеть от соблюдения его условия другими членами ОПЕК. По словам Клозы, в июле соглашение соблюдалось особенно плохо, и некоторые страны, такие как Ирак, ОАЭ, Катар и Кувейт превысили квоты - притом, что три из них ранее строго придерживались условий соглашения.

Говоря о Нигерии и Ливии, которые освобождены от обязательств по соглашению, поскольку их нефтяная промышленность сильно пострадала от действий вооруженных группировок, эксперт отметил, что максимум производства определенный для этих стран, значительно превышают их возможности производства в 2017 году.

Ранее о намерениях увеличить уровень добычи нефти до 1,8 миллиона баррелей в сутки и 1,25 миллиона баррелей в сутки в Нигерии и Ливии соответственно, ранее заявили представители этих стран.

"В 2018 году, по всей видимости, Нигерия, могла бы превысить установленный уровень в 1,8 миллиона баррелей в сутки и производить 2,1 миллиона, если ее нефтяные месторождения снова не погрузятся в хаос. Ливия, вероятно, не способна обеспечить производство на уровне более 1 миллиона баррелей в сутки, поэтому лимит в размере 1,25 миллиона баррелей в сутки немного бессмыслен", - сказал Клоза.

Клоза также отметил, что стоит ожидать продолжение роста добычи сланцевой нефти в США, и некоторые новые объемы добычи должны появиться в зимний и весенний месяцы в Северном море, России и Бразилии.

По словам эксперта, вероятность, что соглашение ОПЕК+ будет еще раз продлено -50 процентов.

"Саудовцы не будут субсидировать производство других стран всегда, и я сомневаюсь, что они будут сокращать добычу дальше", - сказал Клоза, добавив, что IPO национальной нефтяной компании ARAMCO в следующем году ставит Саудовскую Аравию в очень сложное положение с точки зрения стратегии.

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер:@E_Kosolapova