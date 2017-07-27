Азербайджан намерен выйти на болгарский рынок сельхозпродукции

2017-07-27 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен выйти на болгарский рынок сельхозпродукции с широким ассортиментом товаров, сказала в интервью Trend посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова.

В планах правительства Азербайджана значительно расширить сотрудничество с Болгарией в таких сферах, как торговля, сельское хозяйство, туризм, ИКТ, транспорт и т.д., сказала посол.

За последнее время наблюдается заметный интерес со стороны бизнес-общества Болгарии к Азербайджану и в немоловажной степени тому способствуют хорошие политические отношения между двумя странами и, безусловно, благоприятная бизнес-среда, которая создана в Азербайджане, сказала дипломат.

"Безусловно, традиционно считать, что энергетика является краеугольным камнем нашего партнерства и отчасти это верно. Начиная с 2020 года, азербайджанский газ поступит в Болгарию и это очень большая цифра – один миллиард кубометров в год, что составляет одну треть от общего объема потребления газа в Болгарии", - отметила дипломат.

По ее словам, помимо энергетики сейчас в двусторонних экономических отношениях большую важность приобретает сотрудничество в рамках транспортных проектов.

Географическое расположение обоих государств, инфраструктура, созданная в Азербайджане, создают благоприятные условия для этого, чтобы европейские партнеры воспользовались ею в целях транспортировки грузов до Китая и обратно, сказала посол.

"Имеются конкретные маршруты в направлениях - Черное море - Каспийское море - Персидский залив; Черное море - Каспийское море - страны Центральной Азии и Китай. Также известно, что Болгария заинтересована в Транскаспийском международном транспортном маршруте. Таким образом, сотрудничество в сфере транспорта сейчас является второй важной сферой сотрудничества с Болгарией, после энергетической сферы", - сказала Гурбанова.

Помимо энергетики и транспорта, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, безусловно, никогда не теряло своей актуальности, отметила посол. "И сейчас это очень важно, причем в двух аспектах, как в контексте разработки новых устойчивых сортов, так и в вопросе переработки сельхозпродукции. У Болгарии довольно богатый опыт в обеих сферах", - отметила она.

Среди приоритетных направлений дипломат обозначила виноделие, применение механизмов контроля над качеством сельскохозяйственной продукции, участие в сельскохозяйственных выставках, создание возможностей для участия компаний в таких форумах, оказание поддержки инвесторам и др.

По ее словам, в октябре-ноябре этого года планируется проведение бизнес-форума с участием деловых людей двух стран, специализирующихся в сфере сельского хозяйства.

"Мы также заинтерсованы в продвижении продукции Made in Azerbaijan в Болгарии, и представители азербайджанских бизнес-кругов, которые заинтересованы в продвижении своей продукции на болгарские рынки, в ходе бизнес-форума смогут выйти на конктакт с болгарскими предпринмиателями, узнать что интересно для болгарского потребителя", - сказала дипломат.

Болгария также проявляет большой интерес к использованию возможностей азербайджанского спутника Azerspace-1, сказала Гурбанова.

Отметим, что запуск первого телекоммуникационного спутника Азербайджана Azerspace-1 был осуществлен восьмого февраля 2013 года. Спутник предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения, создания мультисервисных сетей VSAT и обеспечения правительственной связи. В зону обслуживания Azerspace-1 входят страны Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Болгарией в январе-июне 2017 года составил 6,39 миллиона долларов, из которых на импорт из этой страны пришлись 6,3 миллиона долларов. За год товарооборот между двумя странами сократился в 2,45 раза.

(Автор: Себа Агаева)