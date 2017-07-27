Merve Kavakçı büyükelçi oldu

2017-07-27 08:47 | www.trend.az | 1

Fazilet Partisi’nden 1999’da seçilen ilk türbanlı milletvekili Merve Kavakçı, Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi olacak. Tepkiler nedeniyle Meclis’te yemin edemeyen ve izinsiz ABD’de vatandaşı olduğu için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan Merve Kavakçı’nın vekilliği düşmüştü.

ÖNCE VATANDAŞLIK

Kavakçı, 3 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden T.C. kimliğine kavuşmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu dün Dışişleri Bakanlığı’nın son büyükelçiler kararnamesindeki isimleri arayarak yeni görevlerini tebliğ etmeye başladı. Kavakçı, Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi olacak.

MERCAN DA TOKYO BÜYÜKELÇİSİ

Eski AK Parti milletvekili Murat Mercan da Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi olarak atanacak. AK Parti’nin kurucu üyelerinden olan Mercan, 23. dönem TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığı yapmıştı.

30 KİŞİLİK LİSTE

Toplam 30 kişilik listedeki büyükelçiler için atanacakları ülkelerden agreman istenecek. Ardından üçlü kararname ile atamaları yapılarak Resmi Gazete’de yayınlanacak.

Bakan Çavuşoğlu’nun dün itibariyle atamasını teblig ettiği 16 kişilik büyükelçi listesi şöyle:

La Paz-Serap Özcoşkun, Bahreyn-Kemal Demirciler, Seul-Ersin Erçin, Tokyo-Murat Mercan, Malabo-Şebnem Cenk, İslamabad-Mustafa Yurdakul, Tiflis-Ceren Yazgan, Valetta- Başak Türkoğlu, Sofya-Hasan Ulusoy, Kabil-Oğuzhan Ertuğrul, BM (Viyana) Daimi Temsilciliği-Ahmet Muhtar Gün, Libreville-Süphan Erkula, Stokholm-Emre Yunt, Brüksel-Levent Gümrükçü, Guetemala-Süleyman Gökçe, Santa Domingo-Ela Görkem, Budapeşte-Akif Oktay, Merve Kavakçı-Kuala Lumpur.

MERVE KAVAKÇI KİMDİR?

Fazilet Partisi'nden 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2 Mayıs 1999'da TBMM'de and içme törenine başörtülü gelince meclisten çıkartıldı. Bakanlar kurulu kararıyla ABD vatandaşı olduğunu bildirmediği için vatandaşlıktan çıkartıldı. 1999 yılında ABD'ye yerleşti. Halen Washington'da George Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Merve Kavakçı yeniden T.C. kimliğine kavuşmuştu.