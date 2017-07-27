«Ювентус» победил ПСЖ – ВИДЕО

2017-07-27 08:38 | www.oxu.az | 4

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» обыграл французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:2 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в США.

Как передает Oxu.Az, в составе итальянского клуба мячи забили Гонсало Игуаин (45-я минута) и Клаудио Маркизио (62, 89 - с пенальти).

У парижан отличились Гонсалу Гуэдеш (53) и Хавьер Пасторе (80).

Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В товарищеском турнире также принимают участие английские «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал», испанские «Реал» и «Барселона», итальянские «Рома», «Милан» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», французский «Лион». Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.

A.M.